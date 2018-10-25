Екатеринбург, 25 октября, 2018, 20:05 — ИА Регнум. В Екатеринбургском государственном цирке меняется власть. Руководивший учреждением 24 года Анатолий Марчевский рискует остаться не у дел, а деятельность организации может быть приостановлена из-за проблем с пожарной безопасностью, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жорж Сёра. Цирк (фрагмент). 1891

Анатолий Марчевский возглавляет цирк с 1994 года. О его увольнении сегодня, 25 октября, сообщили многие местные СМИ. Известно, что он ушёл на больничный. Временно исполняющим обязанности директора цирка стал советник главы Росгосцирка Александр Авраменко. Доверенность ему выдана на шесть месяцев.

Информация о судьбе бессменного Марчевского противоречива. По одним данным, его ставку сократили. По другим, просто временно отозвали доверенность. Ясность может появиться на следующей неделе.

Пока можно точно сказать лишь то, что для самого Анатолия Марчевского его увольнение вряд ли станет неожиданностью. Его отношения с «Росгосцирком» сложно назвать простыми. В 2017 году он судился с этой организацией. Требовал отменить наложенное на него приказом от 20 сентября 2017 года дисциплинарное взыскание. Руководство «Росгосцирка» объявило Марчевскому замечание за то, что он назначил заместителя директора филиала без согласования с вышестоящим начальством.

Марчевский не согласился с взысканием. Факт проступка он признал, но посчитал, что тяжким его назвать нельзя, а в результате принятия нового сотрудника каких-либо последствий не наступило. 5 декабря 2017 года Ленинский райсуд Екатеринбурга постановил отменить приказ «Росгосцирка». А затем судебное решение вступило в законную силу.

Отметим, иск Марчевского к «Росгосцирку» рассматривала судья Ольга Иванова. Она же 26 сентября 2018 года вынесла решение, которое в том числе могло привести к последним кадровым решениям. В тот день был удовлетворён иск прокурора Ленинского района Екатеринбурга о приостановлении работы цирка. Поводом для такого иска стали нарушения противопожарной безопасности.

Цирк могут закрыть уже с 1 ноября. Марчевский ранее заявлял журналистам о том, что для устранения нарушений нет денег, их пришлось буквально выбивать в «Росгосцирке». Сейчас во главе учреждения, пусть и временно, официальный представитель этой структуры — Александр Авраменко. Журналисты уже успели окрестить его антикризисным менеджером. Как дальше сложится судьба Марчевского и удастся ли избежать закрытия цирка в разгар очередных гастролей, покажет время.