Адлер, Краснодарский край, 25 октября, 2018, 19:59 — ИА Регнум. 300 пассажиров поезда, следовавшего из Адлера в Санкт-Петербург, размещены в гостинице. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажир

На самом железнодорожном вокзале в Адлере развернут оперативный штаб. С пассажирами работают сотрудники краевого министерства транспорта, начальник и сотрудники вокзала. Власти обещают, что помощь получат все пассажиры задержанных или отложенных поездов: людей обеспечат местом для ночлега и питанием.

Пассажиров поезда, следовавшего в Санкт-Петербург, разместили в номерном фонде компании НАО «Центр «Омега» до восстановления железнодорожного сообщения. Более 300 человек, снятых с рейса, были отправлены в отель на автобусах.

Отметим, что, по данным СКЖД на 12:00 25 октября, в Краснодарском крае из-за непогоды задержан 31 пассажирский поезд дальнего следования. В филиале РЖД заявили, что пассажиры обеспечены горячим питанием, питьевой водой. Однако сами пассажиры в соцсетях жалуются на невнимание со стороны сотрудников железной дороги, отсутствие горячего питания и недостоверную информацию со стороны РЖД и властей.