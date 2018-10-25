Москва, 25 октября, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Новый механизм налогообложения, заложенный в пакет законопроектов об эксперименте для самозанятых, будет удобен гражданам и даст им возможность выйти из тени. Об этом в ходе обсуждения инициатив на пленарном заседании Госдумы заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Механизм, который заложен сегодня в законе, психологически комфортен тем людям, которые могут этим законом воспользоваться», — отметил Макаров.

Речь идёт о мобильном приложении, которое разработала Федеральная налоговая служба для самозанятых граждан. Благодаря ему все желающие смогут зарегистрироваться онлайн, без визита в налоговую, а также проводить все платежи и уплачивать налоги.

«Идея закона состоит в том, что мы даём людям право, мы даём им возможность выйти из тени и войти в правовое поле. А те, кто не воспользуются, что будет с ними? Да ничего. Для них всё будет продолжаться ровно так, как сейчас», — отметил Макаров.

В частности, по его словам, сегодня у таких граждан есть реальные риски быть привлеченным к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса — занятие незаконной предпринимательской деятельностью и неуплата налогов. Ситуация изменилась, отметил Макаров, и сегодня налоговая служба прекрасно видит все платежи, с которых граждане не платят налоги.

«Не надо никуда ходить, вот пожалуйста, возьмите распечатку по «Яндекс. Такси», и вот точно знаешь, кто сколько за какого пассажира получил. Возьмите сдачу квартир в аренду — все объявления в интернете с информацией, за сколько. Любой участковый приходит, даже не налоговый, участковый и видит: живёт человек там или не живёт. А вся интернет-торговля, которая идёт, объёмы её постоянно увеличиваются. То есть государство видит этих людей и, следовательно, риски их привлечения к ответственности за неуплату налогов, они сегодня существуют», — подчеркнул Макаров.

Госдума на пленарном заседании в первом чтении приняла пакет законопроектов о проведении в четырёх регионах РФ — Москве, Московской области, Калужской области и Татарии — эксперимента по налогообложению самозанятых граждан. Им предлагается ввести обязательство платить налог в 4% за продажу товаров или оказание услуг для других граждан, или 6% за те же услуги для юрлиц.