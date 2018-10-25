Киев, 25 октября, 2018, 20:02 — ИА Регнум. Цены на газ на Украине будут повышаться постепенно, заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, сообщают 25 октября украинские «Вести».

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По его словам, повышение цены на газ, которое объявило ранее правительство Украины, все равно не установит газовые тарифы на уровне импортного паритета. В связи с этим, планируется дальнейшее повышение цен на газ, однако менее резкое и более постепенное. Смолий считает, что цена может расти в течение ближайших двух лет.

Напомним, ранее глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что повышение цен на газ обанкротит многие предприятия на Украине и увеличит эмиграцию в стране.

Отметим, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что с 1 ноября цена на газ для населения Украины поднимется на 23,5%.