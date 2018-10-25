Ереван, 25 октября, 2018, 19:42 — ИА Регнум. Правительство Армении на заседании в четверг, 25 октября, отклонило законопроект, предполагающий внесение изменений в закон «Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной охране», которым предлагалось закрепить представление специальной государственной охраны Католикосу всех армян Гарегину Второму, сообщает Новости-Армения.

facebook.com/Vehapar Католикос всех армян Гарегин Второй

Проект закона был представлен одним из депутатов бывшей правящей Республиканской партии Армении.

«В случае принятия проекта охрана Католикоса всех армян будет гарантирована законом, а не будет оставлена на усмотрение премьер-министра», — сказал представляющий проект и.о. министра юстиции Армении Артак Зейналян.

В свою очередь и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян отметил, что необходимости в принятия данного проекта нет, так как правительство в состоянии обеспечить защиту верховного патриарха.

«Не надо создавать впечатление, что безопасности католикоса что-то угрожает, и если есть такое восприятие, то оно ложное», — подчеркнул он.

Пашинян также заявил, что в случае необходимости он сам готов обсудить этот вопрос и принять соответствующее решение, из-за чего пропадает необходимость в принятии закона.

«Тем более, закон относится к высшим должностным лицам, и я не считаю корректным считать Католикоса всех армян высшим должностным лицом и включать его в иерархию системы государственного управления», — добавил и.о. премьер-министра.