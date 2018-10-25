Москва, 25 октября, 2018, 19:41 — ИА Регнум. Законопроект, устанавливающий единые принципы организации деятельности региональных уполномоченных по правам человека и закрепление общих начал их взаимодействия с органами государственной власти и институтами гражданского общества, внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Андреем Клишасом, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

От региональных уполномоченных поступают многочисленные обращения по поводу недостаточной численности их аппаратов, которая определяется субъектами РФ самостоятельно, отмечают в Совфеде, региональные власти зачастую решают этот вопрос без учета масштабов территории, численности населения, социально-экономических особенностей региона.

Предлагается расширение и закрепление функций регионального омбудсмена, в том числе обращение с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов иных лиц, неопределенного круга лиц, в порядке, предусмотренном статьями 40, 218 Кодекса административного судопроизводства РФ, обращение в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу решения, приговора суда, определения или постановления суда либо постановления судьи, участие в заседаниях законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, в работе его комитетов и комиссий при рассмотрении ими проектов законов региона, связанных с правами и свободами человека.

«Принятие законопроекта позволит также установить единые подходы и стандарты в вопросах организации специализированной государственной правозащиты, осуществляемой региональными уполномоченными в субъектах Российской Федерации», — отмечают парламентарии.