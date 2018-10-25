Джуба, 25 октября, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Правительство Южного Судана начало процесс освобождения политзаключенных и военнопленных, 25 октября передает агентство Reuters.

Южный Судан и права человека

В настоящий момент из-под стражи освобождены пятеро человек, они не являются известными оппозиционерами или командирами повстанцев.

Освобождение происходит в соответствии с мирным соглашением между президентом Сальвой Кииром и лидером повстанцев Риеком Мачаром, которое было подписано 12 октября.

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