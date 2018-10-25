Киев, 25 октября, 2018, 19:14 — ИА Регнум. Обвинительный акт против лидера ЛДПР Владимира Жириновского и других глав комитетов Госдумы РФ направила генеральная прокуратура Украины (ГПУ) в суд, написал 25 октября пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в соцсети Facebook.

ИА REGNUM Жириновский

По его словам, ГПУ устанавливает личности, которые якобы материально обеспечивали Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР).

Напомним, ранее Шевченковский районный суд Киева разрешил ГПУ начать расследование против Жириновского и еще двух депутатов Госдумы РФ. Прокуратура обвиняет лидера ЛДПР в том, что он «создал и возглавил организованную группу» из депутатов Госдумы и членов ЛДПР, которые собирали средства на поддержку ДНР и ЛНР.