Махачкала, 25 октября, 2018, 18:57 — ИА Регнум. В Дагестане с признаками отравления в Республиканский центр инфекционных болезней госпитализирован 21 человек. Еще один пациент находится на амбулаторном лечении, сообщили 25 октября ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

По предварительным данным причиной отравления стало употребление блюд из курицы в кафе «Терем» в столице Дагестана. Отмечается, что первые пациенты стали поступать еще накануне, 24 октября. Жизни пострадавших ничего не угрожает. Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести.

Читайте также: В Дагестане госпитализирован 21 школьник с признаками отравления

Как сообщало ИА REGNUM 1 октября, в дагестанском Каспийске два десятка школьников младших классов попали в больницу с признаками отравления. Еще шестеро учащихся проходили амбулаторное лечение дома. Следствием было установлено, что причиной массового отравления учащихся стал прием пиши в столовой городской школы №1.

Читайте также: В Северной Осетии госпитализированы с отравлением восемь человек

Напомним, в Северной Осетии и Чечне в октябре 2018 года происходили подобные случаи массовых отравлений. В Северной Осетии число госпитализированных, отведавших блюдо, приготовленное из магазинного фарша, составило восемь человек. Состояние двоих взрослых и шестерых детей, младшему из которых четыре года, а старшему — 13 лет, оценивалось как средней степени тяжести.

В Чечне отравилось 13 человек. Все пострадавшие употребляли в пищу кур, приготовленных на гриле.

Читайте также: Прокуратура Чечни проверяет кафе, после обеда в котором заболели 13 человек