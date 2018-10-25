Берлин, 25 октября, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Ученые удивлены интеллектом ворон более, чем когда-либо. Новые эксперименты показали, что эти умные птицы могут делать сложные инструменты, совершенно одни и без предварительного обучения людьми, сообщает 25 октября AMNA.

Умная птица

Предыдущие исследования показали, что вороны могут использовать импровизированные инструменты как в природе, так и в неволе. Но теперь они впервые смогли объединить более одного объекта, чтобы сделать что-то более сложное и полезное. Исследователи из немецкого Института орнитологии им. Макса Планка и британского Оксфорда обнаружили, что вороны Новой Каледонии способны сочетать два или более почти нефункциональных сегмента, соорудив таким образом нечто, потребное для добычи пищи.

Но когда на следующем этапе разбросанные палочки были близки по длине (но могли быть объединены, так как можно было один вставить в другой, который был полым), половина воронов, четверо из них, поняли, что им нужно делать, и поэтому снова создали длинный стержень, с которым они добрались до еды.

До сих пор эта способность к комбинированию наблюдалась только у людей и больших обезьян. Антропологи считают создание инструментов, более сложных, чем объекты природы, решающим шагом в развитии мозга. Исследователи во главе с немецким орнитологом Августом фон Байерном, опубликовавшие результаты в журнале Scientific Reports, сообщили, что «новое открытие замечательно, потому что вороны не получали никакой помощи или обучения — они сами об этом думали».

Ученые только предполагают, что происходит в голове ворон и через какие умственные механизмы им удается решать такие задачи — не только использовать простой объект (например, маленькую ветку как инструмент для резьбы), но создавать новые инструменты. Они, вероятно, проводят какие-то мысленные симуляции, которые позволяют им представить решение проблемы.

Также выяснилось, что, как и люди, не все вороны склонны к творчеству. Из восьми испытуемых птиц на первой фазе все понимали, что могут использовать длинные палки, которые были разбросаны перед ними, чтобы добраться до своей пищи через узкое отверстие в коробке. Но когда на следующем этапе разбросанные палочки были близки по длине (и могли быть объединены), только половина ворон поняла, что нужно делать: они и создали длинный стержень, которым добрались до еды.