Москва, 25 октября, 2018, 18:43 — ИА Регнум. Плавающими тарифами предложение Минтранса РФ называть было бы не совсем корректно. Если говорить по аналогии с прогрессивными тарифами на потребление электроэнергии, то это — двухставочные тарифы, считает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дарья Драй ИА REGNUM Посадка в автобус

Ранее РИА Новости сообщило, что новая стратегия Министерства транспорта предполагает введение «динамически регулируемых тарифов для управления пиками пассажиропотоков». Кроме того, предлагается внедрение «единых билетных систем с оплатой проезда, не зависящей от количества пересадок, маршрутов и видов транспорта».

«Как известно, двухставочный тариф обладает двумя полезными свойствами: а) он позволяет распределить нагрузку на электросети более плавно в течение суток и б) он позволяет сэкономить до 30% на счетах за электроэнергию потребителю.

Помимо электроэнергии, готовятся эксперименты по двухставочному тарифицированию тепловой энергии (коммунального отопления помещений). Наконец, как мы видим, «заразный пример» двухставочности докатился и до Минтранса.

В принципе, калькуляция выгоды от введения и использования такого тарифа унифицирована практически для всех случаев жизни. В нашем случае, правда, отсутствует фиксированная компонента, которую в приведённом нами примере исполняет фиксированный тариф за мощность.

В нашем случае получается, что поездам невыгодно гонять составы порожняком в поздние вечерние часы, однако закрывать общественный транспорт, скажем, в 10 часов вечера — тоже неправильно.

Это было бы равносильно тому, чтобы оставить студентов вечерних отделений вузов без возможности свободного и бюджетного перемещения в пространстве. Следовательно, надо искать какие-то другие решения.

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