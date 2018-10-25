Киев, 25 октября, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Украина оказалась на первом месте по площади сельскохозяйственных полей среди 42 европейских стран по данным интерактивной карты OneSoil Map.

Николай Пимоненко. Жатва на Украине. 1896

Интерактивная карта охватывает 42 страны Европы и США. На Украине насчитывается 35,9 млн га полей, в США — 173 млн га, во Франции — 27,5 млн га. Больше всего на Украине засеяно сельскохозяйственных угодий кукурузой (14,8 млн га), пшеницей (5,4 млн га) и травой (4 млн га). Крупнейшее поле на Украине занимает площадь в 2 тыс. га.

Напомним, OneSoil Map — инновационный проект, запущенный в 2017 году. Он использует данные Европейского космического агентства, в систему занесены данные более 60 млн угодий. К 2020 году на карту будут добавлены все страны мира.

Стоит отметить, что российские сельхозугодья пока не нанесены на карту OneSoil Map.