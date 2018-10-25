Сочи, Краснодарский край, 25 октября, 2018, 18:31 — ИА Регнум. Директор сочинского МУП «Водоканал» арестован решением Центрального районного суда города Сочи.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте директора МУП «Водоканал» Сочи, необоснованно заключившего договор на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе», — сообщили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в Сочи был задержан вице-мэр Иван Бомбергер, подозреваемый в превышении должностных полномочий, а также главный архитектор города. Отметим, что сегодня же должен был решиться вопрос о мере пресечения в отношении вице-мэра, однако из-за наводнения его не смогли доставить в суд в Краснодаре.