Бухарест, 25 октября, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании WizzAir, следовавший из Грузии в Польшу, совершил экстренную посадку в аэропорту Бухареста из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, передаёт Digi-24.

(сс) Alan Wilson Самолет идет на посадку

По информации телеканала, сообщение об угрозе взрыва поступило в аэропорт Кутаиси, откуда самолёт вылетел в Варшаву.

После приземления в бухарестском аэропорту «Отопень» 173 пассажира авиарейса были эвакуированы. На место прибыли сапёры, пожарные и медики.

Сообщается, что в настоящее время самолёт изолирован, его осматривают специалисты. В том числе проверяется багаж пассажиров.

Подробности инцидента уточняются.