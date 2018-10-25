Лондон, 25 октября, 2018, 18:17 — ИА Регнум. Штраф для Facebook по итогам скандала с компанией Cambridge Analytica — это кость, которую бросили общественности, чтобы скандал утих. Очевидно, что утечка информации не была бы возможной без разрешения спецслужб, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 25 октября, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментария решение о штрафе в 500 тыс. фунтов для Facebook.

Mambembe Arts — Crafts Логотип Facebook

Как сообщалось ранее, уполномоченная Великобритании по вопросам информации оштрафовала Facebook на 500 тыс. фунтов за ее действия в скандале, связанном с компанией Cambridge Analytica. Facebook обвинен в необеспечении предусмотренного законом уровня защиты. Пользуясь этим, Cambridge Analytica собрала личные данные десятков миллионов пользователей Facebook.

«Сумма штрафа небольшая. Думаю, что это — кость, которую бросили общественности, чтобы она успокоилась. Потому что понятно, что «утекание» данных в таких масштабах было невозможным без разрешения спецслужб.

Среди этих данных могли быть, к примеру, и государственные секреты. Если бы эти утечки не были санкционированы, штрафами дело бы не ограничилось.

Эта конкретная история как-то случайно просочилась в прессу. Следовательно, нужно было кого-нибудь показательно наказать. После чего продолжить делать все то же самое», — отметил Рябых.