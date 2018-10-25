Москва, 25 октября, 2018, 18:07 — ИА Регнум. Пассажирский самолет, направлявшийся из Москвы в Махачкалу, выполнил экстренную посадку в столичном аэропорту «Домодедово». На борту Boeing 737 находились 165 человек, в том числе 158 пассажиров.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

Причиной досрочной посадки стала образовавшаяся трещина на стекле воздушного судна, пишет 25 октября РИА Новости. Самолёт, по предварительной информации, принадлежит компании «Норд Авиа».

Напомним, в декабре 2017 года также была совершена экстренная посадка Boeing 737 авиакомпании Utair, также совершавшего рейс по маршруту Москва — Махачкала. После того как экипаж судна обнаружил течь топлива, команда приняла решение вернуться в аэропорт вылета — «Внуково». Никто из пассажиров и членов экипажа тогда не пострадал.

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