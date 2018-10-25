Москва, 25 октября, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Причастность США к техническому оснащению, вооружению и прямому управлению незаконными вооруженными формированиями в Сирии давно ни для кого не секрет, напоминает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Joe Brusky Не шпионьте за нами!

Ранее заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что во время одной из массированных атак беспилотных летательных аппаратов на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии управление дронами велось с американского самолёта-разведчика Poseidon-8. Самолет почти восемь часов барражировал в акватории Средиземного моря.

Особенно это касается новаторских военных технологий и боевых приемов, требующих высокотехнологического обеспечения. Массированные атаки беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим уже не в первый раз совпадают по времени с курсированием в этих районах самолетов-разведчиков США, бортовое оборудование которых позволяет осуществлять еще и не такие «фокусы».

Не исключено, что нанесение материального ущерба или людских потерь является далеко не главной целью подобных мероприятий. Повреждения техники или гибель нескольких военнослужащих в результате удачного исхода атаки дронов уже ничего не изменят в масштабе сирийских событий.

Гораздо более ценным является другое — сканирование радиоэлектронных характеристик российских систем защиты и проверка в условиях реального противодействия концепции боевого применения групп небольших беспилотников, управляемых из одного центра.

Напомним, об этой концепции в США рассуждают уже довольно давно. Более того, СМИ сообщали о многочисленных практических опытах и планах создания воздушных «дрононосцев», способных выпускать из транспортных отсеков целые рои из десятков и даже сотен небольших БПЛА, выполняющих боевые задачи в едином информационном поле.

Так что, как говорилось в одном советстком мультфильме, «это ж-ж-ж неспроста».

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