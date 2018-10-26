Осло, 26 октября, 2018, 06:29 — ИА Регнум. Как удалось Норвегии «вступить в ЕС, не вступая», и почему этот опыт становится всё более интересен для некоторых европейцев сегодня, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Флаг Норвегии

Референдум, прошедший в Норвегии в 1994 году, расколол мнения в стране почти точно пополам. 52% норвежцев высказались против вступления в ЕС, 48% — за. Тем не менее решение, которое было принято, оказалось достаточно удачным для того, чтобы примирить и сторонников, и противников вхождения в Евросоюз. Компромисс состоял в том, чтобы не включаться в ЕС политически, но участвовать в соглашении о Европейской экономической зоне (ЕЭЗ).

Вот так и европейский рынок для Норвегии остался открытым, и прямого управления со стороны Брюсселя страна избежала. За такое удовольствие, конечно, приходится платить, и норвежский взнос в европейский бюджет довольно существенный — составляет 740 млн фунтов стерлингов в год. И тем не менее тем членам ЕС, которые грезят каким-либо «экзитом», опыт Норвегии представляется весьма соблазнительным — за исключением некоторым нюансов. Каковы же они?

Читайте статью Что связывает Норвегию с ЕС? Кто кого привязал? и другие публикации Анны Гороховой.