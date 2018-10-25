Туапсе, Краснодарский край, 25 октября, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Туапсе Краснодарского края останется без центрального водоснабжения еще более чем на сутки. Об этом сообщает пресс-служба администрации края по итогам поездки губернатора Вениамина Кондратьева в районы, пострадавшие от сильных ливней 24−25 октября.

Воду отключили

Если работы по восстановлению дорожного полотна на мосту в районе аула Агуй-Шапсуг в Туапсинском районе идут полным ходом, и к ночи 26 октября транспортное сообщение обещают восстановить, то с водоснабжением Туапсе дело обстоит хуже.

В результате наводнения повреждены трубы. По информации министра ТЭК и ЖКХ Александра Волошина, в настоящее время начать ремонт не представляется возможным, так как вода еще не отступила, но идут подготовительные работы, подвозятся стройматериалы.

«Пока мы можем предпринять только временные меры для наладки водоснабжения. К сожалению, примерно в течение полутора суток город будет без воды. В дальнейшем разработаем инженерный проект, предусматривающий защиту от стихии», — заверил министр.

Глава региона поручил обеспечить горожан бесплатной водой в достаточном количестве. А также — следить за ценами в магазинах, обратив внимание, что нельзя допускать спекуляций на беде.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября сильные ливни обрушились на Туапсинский и Апшеронский районы, город Сочи. В районах введен режим ЧС. В отдельных районах нарушено газоснабжение, водоснабжение, отключен свет. Коммунальщики и энергетики работают в круглосуточном режиме, устраняя последствия ЧП.