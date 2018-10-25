Сан-Франциско, США, 25 октября, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Число активных пользователей Twitter в третьем квартале упало до 326 миллионов человек, 25 октября передает агентство Reuters.

Twitter.com Twitter. Страница входа

Падение общего числа активных пользователей вызвано, прежде всего, массовым удалением «плохих» аккаунтов со стороны администрации Twitter.

«Здоровье в конечном счете является фактором роста для службы… Мы считаем, что это важно для долгосрочной защиты Twitter», — пояснил представитель сети микроблогов Джек Дорси.

Падение числа пользователей во втором квартале привело к падению акций Twitter на 19% — после отчета о третьем квартале ситуация прямо противоположная: акции компании ещё до открытия торгов Уолл-стрит поднялись на 11%.

«Если они избавляются от ботов, поддельных аккаунтов и борются с разжиганием ненависти, то это действительно полезно для общего оздоровления платформы. И это более привлекательно для рекламодателей», — считает аналитик Pivotal Research Group Брайан Визер.

Доход Twitter от рекламы в третьем квартале действительно оказался очень высоким — соцсеть заработала $650 млн, на 29% выше, чем за тот же период годом ранее. По словам аналитика инвестиционной компании WPP Джима Кридлина, «Twitter делает многое с малым».

Читайте также: Акции Twitter выросли на 11%