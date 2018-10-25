Сочи, Краснодарский край, 25 октября, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Жители Сочи отстаивают длинные очереди на АЗС, чтобы запастись бензином. Кадры с местных автозаправок жители выкладывают в социальных сетях. Очереди выходят далеко за пределы территорий автозаправочных станций.

Цитата из х/ф «Королева бензоколонки». Реж. Алексей Мишурин, Николай Литус. 1962. СССР АЗС

Так, в соцсетях и в местных СМИ появилась запись, сделанная на улице Пластунской в центре Сочи.

По информации, которую сочинцы распространяют в соцсетях, на ряде АЗС уже вводят ограничения не более 20 литров в одни руки.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате сильных ливней, обрушившихся 24−25 октября на Кубань, Сочи оказался буквально отрезан от внешнего мира: дороги размыты, автотранспортное и железнодорожное сообщение прервано. Власти утверждают, что сообщение будет восстановлено в течение двух суток. Также в мэрии заверили, что в городе достаточный запас продовольствия, топлива и других предметов первой необходимости.