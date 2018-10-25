Нью-Йорк, США, 25 октября, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Акции компании Twitter на Уолл-стрит ещё до открытия рынка выросли на 11% благодаря квартальному отчету о прибыли, 25 октября передает агентство Reuters.

Alan O'Rourke Логотип Twitter

Сеть микроблогов отчиталась о росте доходов от рекламы на 29% по сравнению с третьим кварталом 2017 года, до $650 млн. Общая выручка компании за год выросла до $758 млн, что на $50 млн выше прогнозов.

Отметим, после отчета Twitter по второму кварталу 2018 года акции компании за несколько дней рухнули на 19% — больше всего инвесторов насторожило резкое падение пользователей сети микроблогов.

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