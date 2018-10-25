Вашингтон, 25 октября, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Наиболее известным СМИ принадлежит немалая «заслуга» в том, что американское общество полно гневом, считает Дональд Трамп. В своем блоге 25 октября президент США пишет:

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

«Очень большая часть гнева, которую мы видим сегодня в нашем обществе, вызвана намеренно ложными и неточными сообщениями основных СМИ, которые я отношу к «фейковым новостям». Они получаются такими плохими и ненавистническими, что это не поддается описанию. Основные СМИ должны вычистить свое поведение, БЫСТО!»

В качестве примера Трампа приводит «так называемых экспертов» из New York Times, которые «написали длинную и скучную статью» об использовании Трампом смартфона, настолько неточную, что не хватит времени исправлять, по словам президента:

«У New York Times — еще одна новая фейковая история, теперь о том, что русские и китайцы (хорошо хоть Китай наконец-то добавили) прослушивают мои телефонные разговоры. За исключением того, что я редко использую телефон, а когда это делаю, это правительственная связь».

Как известно, термин «фейк ньюс» ввел в широкий оборот именно Трамп. Еще в декабре 2017 года он предложил телеканалу CNN сменить слоган на Fake News CNN. Летом этого года всё тот же телеканал он назвал «худшими из fake news» за их публикации о саммите G7 в Канаде и отношениях американского президента с лидерами «Большой семерки».