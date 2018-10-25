Калининград, 25 октября, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Калининградской области подвело предварительные итоги работы агропромышленного комплекса в 2018 году.

Рапсовое поле

Согласно данным пресс-службы регионального правительства, которые распространены сегодня, 25 октября, регион занимает первое место в стране по урожайности рапса и девятое — в целом по урожайности зерновых культур.

По прогнозам, общий итог составит 350 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур и 72 тыс. тонны масличных культур. Региональный министр сельского хозяйства Наталья Шевцова также подчеркнула, что выросло качество зерна. Так, к продовольственной категории отнесено 92% выращенного зерна.

«Это выше уровня прошлого года более, чем в три раза», — цитирует слова Шевцовой пресс-служба регионального правительства.