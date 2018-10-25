Москва, 25 октября, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Сегодня 25 октября, валютная пара USD/RUB начала свою торговлю с отметки 65,30 рублей. Поддерживающим фактором для укрепления российского рубля остается налоговой период, которой находится в своем максимуме на сегодняшний день, сообщил ИА REGNUM аналитик Евгений Колесник из Центра аналитики и финансовых технологий.

Цитата из м/ф «Стойкий оловянный солдатик». Реж. Лев Мильчин. 1976. СССР Устойчивость

Накануне на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время не планируют вводить дополнительные санкции против России, что в свою очередь оказало локальную поддержку поддержку рублю, но не стало долгоиграющим фактором в пользу его роста.

Игроки по-прежнему оглядываются на нефтяные котировки, здесь с самого утра наблюдается рост котировок с отметки $75,5 до $76,00 к настоящему моменту. При дальнейшем росте нефти курс доллара США вернётся в диапазон 65,37−65,55 рублей, где и останется до конца недели.

Завтра, 26 октября, внимание инвесторов будет нацелено на заседание ЦБ РФ в 13:30 по московскому времени и на данные по ВВП США за III квартал, которые должны быть обнародованы в 15:30 мск. Совет директоров Банка России будет обсуждать вопрос о размере процентной ставки и сохранении ее на текущем уровне. Для повышения ставки сейчас никаких факторов нет, хотя инфляция в стране продолжает показывать рост. Что же касается роста американской экономики, то тут эксперты ожидают довольно позитивного отчета с приростом в 3,4% кв/кв.

Если позитив от американских данных перевесит, то пара USD/RUB может попытаться вернуться в район 65,70−66 рублей. Однако на более существенный рост доллара пока рассчитывать не приходится, и, по мнению Колесника, американская валюта так и завершит неделю в коридоре 65−66 рублей.