Киев, 25 октября, 2018, 16:44 — ИА Регнум. «Украинские войска готовы ответить на возможные агрессивные действия вооруженных сил России в Азовском море». Об этом 25 октября в эфире телеканала NewsOne заявил экс-заместитель начальника генштаба вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

NASA Азовское море

«Украина не тратит время и по возможности наращивает силы … У нас появилось два бронекатера «Гюрза-М», также строим ракетные катера, проводим испытания ракетных комплексов «берег-корабль», «корабль-корабль» эта программа называется «Нептун». Кроме того мы задействовали возможности Сухопутных войск. Летом прошли соответствующие учения. Велись стрельбы из артиллерийских систем, танков, систем залпового огня, были ударные вертолеты Сухопутных войск, бомбардировщики и штурмовые самолеты ВВС», — сказал Романенко.

По его словам, военно-морская база украинского флота в г. Бердянск (Запорожская область) повысит эффективность управления ВСУ в случае военного конфликта в Азовском море.

«Чтобы все это эффективно использовать в акватории Азовского моря началось формирование военно-морской базы в Бердянске. Украина способна дать ответ теми силами, которые я перечислил. Чтобы они были управляемыми и имели высокую эффективность, формируется военно-морская база. Там уже есть судно для управления», — добавил Романенко.

Он поддержал резолюцию Европарламента относительно санкций против России за её действия в Азовском море.

«Россияне много сделали в плане усиления своих возможностей. В акваторию Азовского моря заведено до 40 кораблей и катеров. Причем есть мощные катера-ракетоносцы, которые заведены из Каспийского моря. Они оснащены ракетами «Калибр». Это аналог американских «Томагавк». Более того, они имеют практику пуска этих ракет по объектам в Сирии из акватории Каспийского моря. Из акватории Азовского моря эти ракеты могут достигать многих объектов на территории континентальной Украины. Также среди этих кораблей есть десантные. Это говорит о том, что они готовятся к десантным операциям на суше», — подытожил Романенко.

Ранее, 25 октября, Европарламент одобрил проект резолюции, предусматривающей ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.

Напомним, в проекте резолюции Европарламента содержится пункт о создании должности специального представителя Евросоюза по Крыму и Донбассу. В юрисдикцию этой должности будет включена и ситуация в Азовском море. Евродепутаты обеспокоены вероятностью того, что «Россия сможет незаконно добывать газ и нефть с украинской территории, а также превратит Азовское море во внутреннее озеро».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что «Кремль нарастил военное присутствие в Азовском и Черном морях, чтобы совершить атаку на Мариуполь».