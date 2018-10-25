Ереван, 25 октября, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Находящийся с визитом в Ереване советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон дал эксклюзивное интервью Армянской службe «Радио Свобода». Принимая во внимание важность некоторых высказываний Болтона, ИА REGNUM публикует часть интервью, которая касается внутренней политики Армении, нагорно-карабахского конфликта, армяно-американских отношений и ситуации в Закавказье.

Primeminister.am Джон Болтон

Мы знаем, что Вы только что встречались с премьер-министром Армении. Можете ли вы поделиться с нами тем, что Вы обсуждали, и каковы Ваши впечатления от нового армянского правительства?

Джон Болтон: Ну, мы обсудили очень широкий круг вопросов, и я сказал премьер-министру, что это было очень захватывающее время для Армении с изменениями, которые произошли весной, и выборами, предстоящими в декабре. Когда у вас есть такие перемены, революционные на самом деле, они всегда предоставляют возможности для решения проблем, которые, возможно, в прошлом казались трудноразрешимыми.

Поэтому мы много говорили о Нагорном Карабахе. Мы говорили о Минском процессе и о важной роли США в качестве сопредседателя. Мы говорили о России, Турции, Иране, Грузии. И я подчеркнул премьер-министру, что Соединенные Штаты, администрация Трампа, считают отношения США с Арменией очень приоритетными. Мы хотели помогать тем, чем можем — будь то за кулисами или же в качестве одного из сопредседателей Минской группы, чтобы посмотреть, можем ли мы помочь в содействии урегулированию между Арменией и Азербайджаном, которое было бы взаимоприемлемым для обеих стран. И мы признали существующие очевидные трудности. Но мы просто чувствовали, что премьер-министр находится в отличной позиции здесь, в Армении, и будет находиться после выборов, чтобы продемонстрировать лидерство в этом.

Собираетесь ли вы помогать новому армянскому правительству укреплять демократические институты и, возможно, привлекать американские инвестиции в Армению? Есть ли какие-то конкретные предложения, о которых Вы могли бы рассказать нам?

Джон Болтон: Мы действительно говорили конкретно о перспективах увеличения прямых американских инвестиций в Армению. Я сказал ему и его советникам на предыдущей встрече — министру иностранных дел, министру обороны, советнику по национальной безопасности, — что в Америке есть очень мощная армянская община. И я думаю, что перспективы более тесного экономического сотрудничества лежат именно в частном секторе, что намного лучше в долгосрочной перспективе, чем государственная помощь.

Так что есть несколько вещей, которые мы хотим рассмотреть. И я надеюсь, что мы сможем начать делать что-то, потому что я думаю, что чем больше Армения открыта для внешнего мира, а не ограничена границами, которые она имеет здесь — особенно в век интернета, [тем больше] становится возможным выйти за пределы некоторых вопросов, связанных с границами, возможно, американские инвестиции могли бы способствовать этому.

Как Вы относитесь к «бархатной» революции, которая произошла здесь, в Армении? У нее есть будущее? Мы знаем, что Россия имеет огромное влияние в этом регионе. Есть некоторые опасения относительно суверенитета стран региона, включая Армению, Грузию и другие страны.

Джон Болтон: Я думаю, что перспективы для более стабильной демократии здесь превосходны. И я считаю, что для Армении действительно фундаментальным является вопрос осуществления собственного суверенитета в полной мере, чтобы не зависеть от чрезмерного иностранного влияния. Я думаю, что для людей здесь лучше иметь больше возможностей на международном уровне и не ограничиваться историческими моделями. Так что, с точки зрения США, чем больше демократии, тем больше шансов на контакт с Соединенными Штатами и другими странами, которые разделяют те же самые ценности.

Следующий вопрос касается безопасности региона. Мы знаем, что, опять же, Россия является крупным игроком здесь в плане безопасности. Но каковы альтернативы для стран региона? Это членство в НАТО? Что это? Более тесные отношения с НАТО или военное сотрудничество с США? Каковы альтернативы?

Джон Болтон: Я думаю, что есть много других альтернатив, в том числе в сфере продажи оружия. У нас есть ограничения, которые Конгресс наложил на Соединенные Штаты с точки зрения продажи [оружия] Азербайджану и Армении из-за конфликта. Но есть исключения. И, как я сказал премьер-министру, если речь идет о покупке либо российской военной техники, либо американской, то мы бы предпочли последнее. Мы считаем, что наша техника в любом случае лучше, чем российская. Поэтому мы хотим рассматривать такую возможность. И я думаю, что это увеличивает возможности Армении, когда она не полностью зависит от одной крупной державы. Я понимаю географическое положение и исторический контекст всего этого. Но я думаю, что сейчас самое время быть оптимистом в том плане, что Армения может выйти на мировую арену. США считают Южный Кавказ стратегически очень важным регионом. Так что улучшение отношений с Арменией является очень важным приоритетом для [американской] администрации.

С другой стороны, нас окружают страны, которые до сих пор продолжают блокаду Армении. Мы знаем, что с Азербайджаном это происходит из-за нагорно-карабахского конфликта. Турция также ведет блокаду Армении, поскольку у нее очень тесные связи с Азербайджаном. И мы знаем, что Иран — наш самый большой сосед здесь, но США применяют санкции в отношении Ирана. Россия также является объектом санкций, но Россия является огромным рынком для Армении, в том числе рынком труда. Каковы варианты для Армении?

Джон Болтон: Я считаю, что нынешние обстоятельства подчеркивают важность нахождения взаимовыгодного соглашения по нагорно-карабахскому вопросу, потому что как только это произойдет, откроется армяно-азербайджанская граница. Турецкая граница, я считаю, почти наверняка откроется. И я думаю, что граница с Грузией может быть менее подвержена озабоченностям в связи с тем давлением, которое Россия может оказывать на них.

Иранская граница станет важным вопросом, поскольку, как я объяснил премьер-министру, мы хотим оказать максимальное давление на Иран, потому что он пока не отказался от цели создания ядерного оружия. Он остается главным банкиром международного терроризма в мире. И мы обеспокоены его программами баллистических ракет и его активными военными операциями в Сирии, Ираке и в других местах. Очевидно, что мы не хотим нанести ущерб нашим друзьям в процессе. Поэтому я считаю, что разговор между правительством Армении и Соединенными Штатами будет очень важен. Но, как я подчеркнул премьер-министру, мы будем применять эти санкции очень энергично. Это не администрация Обамы. Мы собираемся сжать Иран, потому что считаем, что его поведение на Ближнем Востоке и в реальности глобально является зловредным и нуждается в изменении.