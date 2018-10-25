Мадрид, 25 октября, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Испанское издание El Pais весьма обеспокоено напряжением в отношениях России и США, связанным с выходом Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В связи с этим оно приводит слова российского президента, что решение Вашингтона означает риск возобновления ничем не сдерживаемой гонки вооружений.

А. Фураев. Еще виток

Президент России Владимир Путин в минувшую среду, 23 октября, предупредил Соединенные Штаты и их союзников, что если они разместят ракеты в Европе, он вынужден будет прибегнуть к зеркальным мерам. Это произошло после встречи Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, на которой обсуждалось укрепление связей двух стран.

Когда российского лидера спросили, каков будет ответ РФ в случае размещения ядерных ракет в европейских странах, Путин предостерег все государства, согласные на такой шаг. Эти страны должны понимать, что они подвергают свои территории угрозе встречной атаки, подчеркнул президент России. В ходе пресс-конференции в Кремле он также сравнил происходящее с «временами Першингов» и сказал, что не понимает, зачем подвергать Европу опасности столь высокого уровня. «Это не наш выбор», — добавил Владимир Путин.

Комментируя возможное появление ракет США на европейской территории, премьер-министр Италии сказал, что ему не хотелось бы возвращения в ту эпоху, которую он застал в детстве. Кроме того, Джузеппе Конте заверил, что Италия сделает всё возможное, чтобы поддержать диалог и избежать эскалации напряжения с обеих сторон.

Путин, со своей стороны, указал на то, что Штаты уже приняли решение выйти из ДРСМД. Наибольшие опасения у российского лидера вызывает устранение сдерживающих факторов, начало которым положил Договор по ПРО 1972 года. Если перестать соблюдать все соглашения такого рода, то гонка вооружений ничем не будет ограничена — и не останется ничего, кроме гонки вооружений, предупредил президент России. В случае выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и размещения ракет в Европе, РФ придется дать «зеркальный ответ», заявил Путин. Эту тему он собирается обсудить с американским президентом Дональдом Трампом во время своего ноябрьского визита в Париж.

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В ходе переговоров Путин и Конте также коснулись ситуации в Ливии и Сирии. Говоря о Ливии, глава итальянского правительства предложил российскому лидеру принять участие в конференции в Палермо в конце ноября, посвященной североафриканской стране. Кроме того, Россия и Италия договорились укреплять свои традиционно плотные экономические связи. На встрече было обозначено желание достичь прежних объемов торговли (тех, что были до 2014 года), несмотря на ухудшение мирового климата и американские санкции, подчеркнуло испанское издание.