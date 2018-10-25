Ереван, 25 октября, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял делегацию во главе с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

primeminister.am Никол Пашинян принял делегацию во главе с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном

Как сообщает пресс-служба правительства, приветствуя визит делегации в Армению, Никол Пашинян отметил: «Рад принимать делегацию такого высокого уровня, что является историческим для Армении событием. Очень важно иметь контакты с США на высоком уровне, и наше правительство придает важное значение активному армяно-американскому диалогу и тесному сотрудничеству».

Исполняющий обязанности премьер-министра коснулся происходящих в Армении политических событий и отметил, что сейчас наша страна претерпевает исторический период.

«Процессы, происходящие в результате ненасильственной бархатной революции любви и солидарности, основаны исключительно на демократических ценностях. Сейчас мы работаем над созданием и укреплением стабильного и институционального демократического государства», — сказал Никол Пашинян, подчеркнув важность развития демократии в нашей стране, установления прозрачного управления и укрепления независимой судебной системы в результате эффективного сотрудничества с международными партнерами.

Исполняющий обязанности главы правительства подчеркнул, что Армения уверенно продвигается по пути демократии, которая является внутренним убеждением и ценностью для нашего общества.

Джон Болтон поблагодарил за прием и передал Николу Пашиняну теплые приветствия президента США Дональда Трампа. Советник президента США по национальной безопасности отметил, что в этот исторически важный для Армении период они придают большое значение развитию и углублению армяно-американских отношений.

«Я рад обсудить с вами широкий круг двусторонних и региональных вопросов, касающихся армяно-американских отношений. Поздравляю Вас с успешным руководством демократических изменений в Армении. Соединенные Штаты поддерживают усилия нового правительства по борьбе с коррупцией, увеличению прозрачности судебной системы и повышению подотчетности правительства перед гражданами, которые приведут к укреплению демократии, верховенству закона и региональной стабильности», — сказал Джон Болтон.

Собеседники обсудили ряд вопросов повестки отношений двух стран. В частности, стороны коснулись развития демократических институтов, расширения сотрудничества по развитию экономики, системы правосудия, развитию гражданского общества в нашей стране и придали большое значение осуществлению последовательных шагов, направленных на активизацию двустороннего сотрудничества. В этой связи Никол Пашинян и Джон Болтон подчеркнули необходимость более частых визитов на высоком уровне.

Исполняющий обязанности премьер-министра и советник президента США обменялись мнениями по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Стороны подчеркнули важность последовательных шагов, направленных на мирное урегулирование проблемы в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ и формирование соответствующей атмосферы для переговорного процесса.

Стороны также обсудили ряд других вопросов международной повестки, в том числе происходящие в регионе процессы.