Москва, 25 октября, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России в 2018 году предотвратила 15 терактов на территории страны. Об этом 25 октября сообщил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности.

Kremlin.ru Церемония представления офицеров, назначенных на высшие командные должности. 25 октября 2018 года, Москва

«За девять месяцев этого года сотрудниками ФСБ предотвращено 26 преступлений террористической направленности. Из них — 15 терактов», — приводит слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что «за этими показателями — спасённые жизни наших людей», и заявил о необходимости «и дальше действовать столь же решительно и эффективно».

Напомним, ранее сегодня управление ФСБ по Хабаровскому краю сообщило о предотвращении теракта на одном из социальных объектов Николаевска-на-Амуре. По данным ведомства, подозреваемый в подготовке теракта задержан. Его личность и подробности дела пока официально не разглашаются.