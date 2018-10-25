Махачкала, 25 октября, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Непогода на Северном Кавказе добралась и до самого южного региона России — Дагестана. МЧС республики объявило штормовое предупреждение. Особенно несладко придётся жителям горных районов, где 25 и 26 октября ожидается ветер со скоростью до 25 м/с. Здесь синоптики обещают сильные дожди, ночью — со снегом.

Гюстав Курбе. Порыв ветра. 1865

Наиболее тяжёлые погодные испытания на Северном Кавказе придутся на долю жителей Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. Здесь прогнозируются сильные дожди с грозой и шквалом. Ветер может достигать местами 20−22 м/с, а в горах — 23−29 м/с. Также ожидается подъем воды на реках до неблагоприятных отметок, а в горах обеих республик прогнозируется сход селей малого объема. Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии.

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В Чеченской Республике и Ингушетии погода 25 и 26 октября немного более благоприятная. Местами здесь, по данным синоптиков, ожидаются небольшие и умеренные осадки, в горах — с мокрым снегом.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о подтоплении ряда районов Краснодарского края. Особенно сильно стихия прошлась по Туапсинскому району и Сочи, оставив после себя серьезные разрушения.

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