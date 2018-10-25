Москва, 25 октября, 2018, 16:22 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от Росгвардии серьезно усилить контроль за оборотом оружия. Об этом российский лидер заявил сегодня, 25 октября, на встрече с высшими офицерами и прокурорами в Кремле.

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«Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного характера», — сказал президент России, обращаясь к высшим офицерам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дискуссия о необходимости существенного усиления контроля за оборотом оружия вновь актуализировалась после трагедии в Керчи, когда 18-летний студент легально приобрел помповое ружье, соорудил бомбу и атаковал Керченский политехнический колледж, в котором учился. Погиб 21 человек, ранения получили более 40.

Стоит отметить, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев накануне заявил, что массовое убийство в Керчи показало неэффективность всей системы профилактической работы с молодежью.

Напомним, сразу после трагедии в Керчи Росгвардия предложила в качестве усиления меры контроля за оборотом оружия обязать его владельцев информировать гвардейцев о фактическом местоположении стволов, если владелец их взял с собой в поездку длительностью более трех суток.