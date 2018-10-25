Приштина, Сербия, 25 октября, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Военнослужащие Черногории войдут в состав международных сил под руководством НАТО в Косово (Kosovo Force, KFOR). Официальная церемония присоединения Черногории к миссии состоялась на базе Camp Film City в Приштине при участии командующего KFOR генерал-майора Сальваторе Куочи и министра обороны Черногории Предрага Бошковича.

Черногорские солдаты

Решение об отправке военнослужащих в односторонне отделившийся от Сербии регион было принято Советом национальной безопасности Черногории ещё в феврале 2018 года.

Сербские власти неодобрительно встретили данное решение. В частности, министр обороны Сербии Александр Вулин призывал Подгорицу отказаться от отправки в Косово своих военных, отмечая, что данный шаг не будет способствовать стабилизации обстановки в регионе и не скажется положительно на двусторонних отношениях Сербии и Черногории.

Ставшая в 2017 году полноправным членом НАТО Черногория уже принимала участие в ряде международных миссий под руководством альянса, в том числе в Афганистане. Теперь же Черногория стала 29-й страной, принимающей участие в миссии KFOR, а также второй после Хорватии бывшей югославской республикой, отправившей в Косово своих военнослужащих.

В рамках официального визита в Приштину министр обороны Черногории назвал отделившийся от Сербии край «искренним другом» Подгорицы и пообещал, что «две страны продолжат партнёрство, и Черногория поможет государствам региона с интеграцией в НАТО».

На встрече Предрага Бошковича с главой сил безопасности Косово Рустемом Беришей был затронут вопрос о намерениях косовских властей сформировать полноценные вооружённые силы. Черногорский министр отметил, что создание армии является «внутренним делом соседней страны».