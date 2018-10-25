Черкесск, 25 октября, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Информация об избиении депутата городской думы Черкесска Руслана Карданова сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым является недостоверной. Об этом сам сенатор рассказал 25 октября в своем письме-опровержении в редакцию ИА REGNUM.

Сандро Боттичелли. Клевета (фрагмент). 1495

По словам Арашукова, избиения не было, а была провокация в виде слежки и конфликта, переросшего в драку, которую заранее спланировал Карданов. При этом слежки, незаконные публичные мероприятия, клеветнические высказывания в отношении него со стороны депутата, как отметил, сенатор, продолжаются уже не один год.

«Карданов занимался организацией незаконных публичных мероприятий против меня. Теперь он придумал историю о том, что в центре города, а точнее возле здания ОВД, я его избил. О том, что он устраивает слежки за мной и первый кидается с кулаками на моего водителя, естественно, умолчал. Провокации с его стороны не впервые. Человек меня маниакально преследует на протяжении последних двух лет. Мне кажется, ему надо обратиться за психиатрической помощью к специалистам», — заявил сенатор.

Он также рассказал, как на самом деле было дело. Вначале, по словам Рауфа Арашукова, «в течение трёх часов Карданов на своей машине устроил за ним слежку в городе Черкесске, что зафиксировано камерами видеонаблюдения». После того, как водитель представителя КЧР в Совфеде остановился и попросил депутата гордумы объяснить, в чем дело, тот «кинулся на него с кулаками первый».

В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка по факту случившегося, сообщил сенатор. Он также высказал свое отношение к ранее поступившим от Карданова заявлениям, опубликованным в СМИ о привлечении Арашукова якобы к уголовной ответственности в Объединенных Арабских Эмиратах. По мнению сенатора, эти заявления являются «плодом только его фантазии». За недостоверные сведения придется ответить перед законом и ему самому, и СМИ, их распространившим, считает Арашуков.

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Напомним, о факте нанесения побоев членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым депутат горсовета Черкесска Руслан Карданов рассказал информационному агентству «Росбалт», которое опубликовало фотографии пострадавшего со следами побоев. По его словам, 24 октября, около 21:00, Арашуков с охранниками избил его возле здания городского отдела полиции.