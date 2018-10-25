Москва, 25 октября, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Российская сторона ожидает официальные извинения от Норвегии по поводу ранее задержанного в Осло сотрудника Совета Федерации Михаила Бочкарёва. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«С самого начала мы указывали на абсолютно фальшивый характер выдвигавшихся в адрес Михаила Бочкарёва обвинений. До сих пор официальных извинений от норвежской стороны, в том числе спровоцировавшего инцидент парламента страны, так и не последовало. Безусловно, подобного рода действия идут вразрез интересам развития российско-норвежских отношений и неизбежно влекут за собой негативные последствия, в том числе для контактов по парламентской линии», — заявила Захарова.

Сотрудник аппарата Совета Федерации был задержан 21 сентября в аэропорту Осло, куда прибыл по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации с целью участия в международном семинаре, проходившем 20−21 сентября в норвежском парламенте. По данным норвежской стороны, Бочкарёв мог вести разведывательную деятельность. 19 октября он был освобождён из норвежской тюрьмы и в настоящее время находится в Москве.

«Полицейская служба безопасности Норвегии заявила о продолжении расследования этого так называемого дела. Как уже неоднократно отмечали российские официальные лица, иначе как провокацией и недружественным шагом норвежских властей эти действия мы назвать не можем», — отметила дипломат.