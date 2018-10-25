Чебоксары, 25 октября, 2018, 15:57 — ИА Регнум. В Чувашии назвали размер ущерба из-за засухи. Он составил около 70 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в минсельхозе республики.

Никита Устинов ИА REGNUM Засуха

В аграрном ведомстве отмечают, что Минсельхоз России оценил ущерб, нанесенный аграриям Чувашии. В результате засухи урожай погиб на площади 7,59 тыс. га. Ущерб, причиненный аграриям, оценён в 69,7 млн рублей.

«Выплаты компенсаций пострадавшим в результате ЧС аграриям будут произведены после принятия постановления правительства России», — говорят в министерстве.

Минсельхозом России внесен в правительство России проект постановления на выплату компенсации аграриям. Он предусматривает при расчете компенсации коэффициента 1 для застраховавшихся аграриев, при отсутствии страховки — 0,5.

По данным министерства сельского хозяйства в Чувашии на 22 октября, в республике намолочено 628,2 тыс. тонн зерновых, что на 13,9% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Урожайность сократилась с 27,1 до 23,9 ц/га.

Напомним, в 2017 году в Чувашии неблагоприятных погодных условий посевы погибли на площади 19,6 тыс. га, сумма ущерба оценена в 265,3 млн рублей. На компенсацию ущерба из федерального бюджета было выделено 53 млн рублей.