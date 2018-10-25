Ростов-на-Дону, 25 октября, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Учёные Южного федерального университета (ЮФУ) и Университета Нанта (Франция) планируют проводить совместные исследования в области экологии и охраны окружающей среды, сообщает 25 октября пресс-служба российского вуза.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Экологическое исследование

Соответствующее соглашение между вузами было подписано в посольстве России во Франции в рамках Дней Ростовской области в этой стране. В делегацию из ЮФУ вошли врио ректора Инна Шевченко, директор Института наук о Земле Андрей Кузнецов и и.о. проректора по проектно-инновационной деятельности и международному сотрудничеству Евгений Муханов.

В рамках мероприятия прошёл круглый стол «Экология. Туризм. Наука и культура: пространство взаимодействия». Также учёные представили совместный проект по изучению динамики самоочищения загрязненных нефтепродуктами побережий и оценке их уязвимости.

В ходе работы круглого стола президент Университета Нанта Оливье Лябу высоко оценил сотрудничество с ЮФУ, развивающееся уже более десяти лет и воплощенное в совместных проектах: более 20 совместных публикаций и 4 кандидатских и докторских диссертации.

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