Разведка ДНР обнаружила группу литовских снайперов на юге Республики
Донецк, 25 октября, 2018, 15:52 — ИА Регнум. На участок фронта в районе города Волноваха прибыла группа снайперов из Литвы, заявил представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, сообщило 25 октября агентство ДАН.
«На Мариупольском направлении, в район Старогнатовки в зону ответственности 15-го батальона 128-й бригады отмечено прибытие снайперской группы, состоящей из литовских наёмников», — рассказал чиновник.
Напомним, в начале октября в результате снайперского обстрела ранение получил житель посёлка Трудовские на окраине Донецка.
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Отметим, власти Литвы открыто поддерживают киевских боевиков. Премьер страны Саулюс Сквернялис в начале года посетил Донбасс, где передал ВСУ «помощь» в виде оптических прицелов.
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