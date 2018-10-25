Астана, 25 октября, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил аграриев страны с завершением уборочной кампании. Обращение президента зачитал председатель правительства республики Бахытжан Сагинтаев на республиканском совещании Astana Agroforum-2018, сообщает 28 октября агентство «Казинформ».

Винсент ван Гог. Сбор урожая в Провансе. 1888

Глава государства отметил, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, в Казахстане собрано более 22 млн тонн злаковых и зернобобовых культур. Данный объем производства полностью удовлетворяет внутренний спрос и позволяет экспортировать зерно в больших объемах.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 октября в Казахстане было убрано 99,2% уборочных площадей. Сельскохозяйственным производителям удалось собрать 22,11 млн тонн зерна. Средняя урожайность составила 14,8 центнера с одного гектара.