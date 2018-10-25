Орел, 25 октября, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Круглый стол на тему «Адаптация иностранных студентов, профилактика проявления экстремизма и гармонизация межнациональных отношений в студенческой среде» прошел накануне в медицинском институте Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, сообщает 25 октября пресс-служба вуза.

Советский плакат. Мир! Дружба!

В мероприятии приняли участие представители университета, а также председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Галина Глазова, председатель Ассоциации иностранных студентов города Орла Баха Юссеф.

«За круглым столом в уютной атмосфере были обсуждены ряд вопросов бытового, учебного и воспитательного характера», — говорится в сообщении.

Студенты приняли активное участие в дискуссии, охотно выражали свое мнение и вносили предложения, касающиеся улучшения многогранных межнациональных отношений в студенческой среде. Особое внимание было уделено вопросу профилактики экстремизма как важной проблеме современного общества.

Отмечается, что в медицинском институте обучается более 850 студентов из 42 стран мира, поэтому проблема межнациональных отношений в студенческой среде актуальна как никогда.

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