* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, 25 октября, 2018, 18:01 — ИА Регнум. Разведывательная служба Ирака сообщила о задержании группы террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая закладывала мины в зонах военного конфликта. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», боевиков заманили в ловушку на территории провинции Анбар (столица — г. Эр-Рамади).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Террористы были задержаны с тремя винтовками, биноклями и ручными гранатами.

Во время этой антитеррористической акции было убито несколько представителей служб безопасности, однако точное число пока не называется. Источник уточняет, что ранее, 23 октября, в Ираке был задержан один из главных военных командиров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на западе от Багдада.