Санкт-Петербург, 25 октября, 2018, 15:32 — ИА Регнум. «Коллекция» международных форумов, проводимых в Санкт-Петербурге, с 2019 года пополнится Международным спортивным форумом. Он впервые пройдет в сентябре будущего года и затем станет ежегодным. Вопросы его подготовки и проведения обсудили в Москве 25 октября временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Минспорта Павел Колобков.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

Другим важным вопросом встречи стала финансовая помощь Петербургу со стороны федерального центра для подготовки к проведению матчей Евро-2020 и других крупных международных турниров в городе на Неве.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в рамках первого Международного спортивного форума пройдут выставочные, образовательные и деловые мероприятия, посвященные развитию спортивной инфраструктуры, спортивного менеджмента и инвестиций в сферу спорта. Будут обсуждаться новые технологии, в том числе в сфере спортивной медицины и реабилитации спортсменов.

Санкт-Петербургский международный спортивный форум, как ожидается, будет проходить на нескольких площадках, среди которых конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», стадион «Санкт-Петербург», комплекс «Сибур-Арена», «Легкоатлетический манеж», «Ледовый дворец», спорткомплекс «Юбилейный».

Одновременно Беглов и Колобков обсудили подготовку Петербурга к приему игр чемпионата Европы по футболу в 2020 году, чемпионата мира по волейболу в 2022 году и чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

«Город проводит большое количество крупных спортивных мероприятий. Мы обладаем соответствующей развитой инфраструктурой. В ходе встречи нам удалось договориться о федеральном софинансировании запланированных в ближайшем будущем всероссийских и международных соревнований. Цифры мы сейчас уточняем», — рассказал по итогам встречи с главой Минспорта глава города Александр Беглов.

Напомним, чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдёт в 12 городах по всему европейскому континенту. Одним из городов, принимающих матчи первенства, будет Санкт-Петербург. В нём пройдут три матча группового этапа Евро-2020 и четвертьфинал. Петербург — единственный город России, который примет матчи этого первенства.

Напомним, помимо самого представительного Санкт-Петербургского международного экономического форума, в Северной столице ежегодно проходит Юридический форум, Культурный форум, Инвестиционный форум и ряд других мероприятий подобного уровня.