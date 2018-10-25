Сана, 25 октября, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам ООН Марк Лоукок выступил с предупреждением о том, что Йемен находится на грани массового голода. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, заявление было сделано во время обращения Лоукока к Совету Безопасности ООН.

Julien Harneis Йемен. Голодные мать с ребёнком

В ходе своего выступления он не раз отметил, что более половины гражданского населения Йемена поддерживает жизнеспособность только за счет гуманитарной помощи. Продовольственный кризис лишь углубился, когда вокруг города Ходейда начались военные столкновения между правительственными войсками и отрядами хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов.

Заместитель генерального секретаря также указал на то, что гуманитарный кризис в Йемене «единственный в своем роде», и что профессионалам, работающим в гуманитарных миссиях, придется столкнуться с серьезными препятствиями на пути к осуществлению своих задач.