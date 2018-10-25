Москва, 25 октября, 2018, 15:19 — ИА Регнум. По ситуации на 11:00 мск 25 октября бочка нефти эталонной марки Brent торгуется на отметке $75,65, в то время как нефть сорта WTI оценивается в $66,38 за баррель, сообщил ИА REGNUM аналитик «Центра аналитики и финансовых технологий» (ООО «ЦАФТ») Константин Кузьмин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нефтяной рынок возобновил нисходящую динамику накануне после отчета американского минэнерго о запасах нефти. По данным ведомства, нефтяные запасы в США выросли за прошлую неделю на 6,346 млн баррелей, в то время как эксперты прогнозировали их рост только на 3,694 млн. Запасы же бензина и дистиллятов сократились на 4,826 и 2,262 млн баррелей соответственно», — отметил эксперт.

По словам Кузьмина, негативное настроение для нефтяных котировок также создал и рынок акций США, обвалившийся во время вчерашней торговой сессии. Подобное поведение основных индексов заставляет игроков быть осторожными, однако этот драйвер можно считать краткосрочным, подчеркнул он.

«По статистике агентства Baker Huges, опубликованной в минувшую пятницу, 19 октября, буровая активность в Америке не сбавляет оборотов и количество буровых установок вновь выросло, в этот раз на четыре единицы, что оставляет опасения дальнейшего увеличения и завтра», — сказал аналитик.

Эксперт напомнил, что мировой рынок нефтепродуктов за последние две недели пережил несколько серьезных потрясений: от неопределенности масштабов мировой торговой войны, вопросов с возможным недостатком предложения после ухода иранской нефти с рынка, падения добычи в Венесуэле и до слухов о новых санкциях в отношении саудитов из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги.

«На мой взгляд, уровень в $75 за баррель является ключевым и серьезным психологическим барьером для нефти сорта Brent. Пока цена находится выше данного значения, потенциал для роста нефтяных цен сохраняется. Стоит учитывать и позитивные факторы, которые все еще не утратили свою силу. Никто не отменял санкции в отношении Ирана. Спрос на нефть у мировых лидеров по уровню потребления — США и Китая остается на высоком уровне», — добавил Кузьмин.

Учитывая все возможные геополитические риски, в основе прогноза на ближайшие дни — возобновление роста нефтяных цен. Первой целью роста выступит ценовой диапазон $76,5-$77 за баррель североморской смеси Brent и $67-$67,5 в случае с WTI, подчеркнул аналитик.

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