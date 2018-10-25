Калуга, 25 октября, 2018, 15:16 — ИА Регнум. В Калужской области приговором Боровского районного суда 41-летний житель Москвы признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей. Об этом 25 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина,

Prokuror-kaluga.ru Правосудие восторжествовало.

В мае 2018 года сотрудники УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве, в связи с имеющейся информацией о нахождении 41-летнего жителя столицы в международном розыске, прибыли для его задержания в Культурно-образовательный центр «Этномир» Боровского района. В процессе задержания 41-летний подозреваемый оказал активное сопротивление сотрудникам полиции. Мужчина зажег фаер и нанес им удары сотрудникам полиции. Стражам порядка были причинены повреждения в виде ожогов.

Мужчина был задержан. Суд с, учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в калужском городе Боровске участковый уполномоченный полиции подвергся физическому нападению. Со стражем порядка расправились двое гастарбайтеров из Молдавии, от которых он потребовал прекратить распивать спиртные напитки в общественном месте. На законные требования участкового уполномоченного полиции, находившегося в форменном обмундировании при исполнении должностных обязанностей, двое мужчин ответили отказом, а также напали на участкового и поочередно нанесли ему удары в область тела и головы.

По результатам рассмотрения уголовного дела в Боровском районном суде приезжим из Молдавии назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.