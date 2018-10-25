Вильнюс, 25 октября, 2018, 15:13 — ИА Регнум.

Джеймс Энсор. Скелеты, пытающиеся согреться (фрагмент)

Парламент Литвы сегодня, 25 октября, после долгих дебатов преодолел вето президента Дали Грибаускайте, которое она наложила на принятый в сентябре закон, запрещавший строительство заводов по переработке отходов в черте населённых пунктов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. За преодоление вето высказался 71 член парламента — ровно столько необходимо по закону.

Принятый в сентябре закон ужесточал правила строительства электростанций, работающих на отходах, вводил запретную зону по строительству в радиусе 20 км от населённых пунктов и ряд других ограничений. Президент назвала эти меры чрезмерными и воспользовалась своим правом вето. Главным аргументом против ужесточения стало то, что как в Вильнюсе, так и во втором по величине городе Литвы Каунасе, уже строятся такие электростанции. В Каунасе — с привлечением инвестиций финского концерна Fortum. При этом завод Fortum уже действует в третьем по величине городе Литвы — Клайпеде.

Канцелярия Грибаускайте уже прокомментировала отклонение вето. Такое решение, по мнению президента Литвы, повысит цены на отопление и другие тарифы для жителей. Кроме того, становится непонятной судьба проектов по строительству электростанций в Вильнюсе и Каунасе.