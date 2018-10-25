Нью-Дели, 25 октября, 2018, 19:55 — ИА Регнум. Несмотря на повышенные цены на авиационное топливо, индийские авиакомпании проводят политику предоставления скидок на внутренние авиарейсы, что привело к увеличению пассажирского трафика на 19% в сентябре 2018 года.

(сс) Pexels Флаг Индии

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», количество пассажиров, путешествующих внутренними рейсами в Индии, в сентябре 2018 года достигло цифры в 11 398 000 человек.

В виду увеличившегося пассажиропотока крупнейшая индийская авиационная компания IndiGo уступила своему конкуренту GoAir пальму первенства в рейтинге качества предоставляемых услуг. Тем не менее, IndiGo остается самой популярной авиакомпанией в стране. На нее в сентябре 2018 года пришлось пять миллионов пассажиров. Второй по объему пассажиропотока стала Jet Airways — 1,5 миллионов человек. Третье и четвертое место заняли SpiceJet и государственная авиакомпания Air India, на которых пришлось 1 360 000 и 1 345 000 человек соответственно.