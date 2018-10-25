Караганда, Казахстан, 25 октября, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Карагандинской области Казахстана возбудили уголовное дело по факту массового отравления донерами (шаурмой) в городе Абае, сообщает 25 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на областной департамент полиции.

Adriano Приготовление шаурмы

По данным управления здравоохранения Карагандинской области, с 22 по 24 октября в областную инфекционную больницу поступило девять пациентов, в том числе два подроста и один ребенок. Еще один пациент находится в районной больнице Абайского района.

Пресс-секретарь управления здравоохранения региона Айжан Иса отметила, что состояние всех пациентов удовлетворительное, и осложнений не наблюдается.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа полиция Чимкента начала досудебное расследование по факту массового отравления в одном из кафе города. В ночь с 5 на 6 августа в местную больницу поступили 11 человек.