Исламабад, 25 октября, 2018, 18:56 — ИА Регнум. 24 октября индекс KSE-100, отражающий цену ста крупнейших пакистанских компаний вырос на 1556 пунктов, или на 4%. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, рост за один день оказался самым большим за последние 3,5 года. Инвесторы оптимистично оценивают будущее экономики страны после того, как 23 октября Саудовская Аравия согласилась предоставить Пакистану 2 кредита на общую сумму 6 миллиардов долларов.

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Кроме того, правительство надеется получить кредит в 8 миллиардов долларов у МВФ. Ожидается, что средства будут направлены на выравнивание дефицита платежного баланса, которой угрожает стране дефолтом. Пакистанские инвесторы также ожидают хороших новостей из Китая, куда 24 октября вылетел премьер-министр страны Имран Хан.

16 октября неожиданные новости о том, что правительство Пакистана обратится к МВФ за кредитом и согласится на требования Фонда, вызвали шок на бирже в Карачи, приведший к крупнейшему за два года обвалу.