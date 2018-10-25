Волгоград, 25 октября, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Преподаватели института истории, международных отношений и социальных технологий Волгоградского государственного университета (ВолГУ) выступили с докладами на II Конгрессе Русского религиоведческого общества «Понимание религии: исторические и современные аспекты», сообщает 25 октября пресс-служба вуза.

Эжен де Блаас. Божьи создания (фрагмент). 1913

Мероприятие прошло на двух дискуссионных площадках в Москве: в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова и Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. В работе конгресса приняли участие 74 исследователя религии из России, Белоруссии и Финляндии.

Доцент кафедры социологии института истории, международных отношений и социальных технологий ВолГУ Екатерина Беликова выступила с пленарным докладом «Ускользающая религиозность, или почему они меняют веру (биографические интервью женщин-конвертиток)?», в котором представила основные результаты собственного исследования женской религиозной конверсии.

В свою очередь доцент кафедры психологии и педагогики Ирина Буланова представила доклад «Особенности влияния религиозных норм на адаптивное социальное поведение». В нём были отражены основные результаты исследования, поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований и администрацией Волгоградской области («Религиозные нормы как детерминанты адаптивного социального поведения в межконфессиональном пространстве Нижнего Поволжья»).

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